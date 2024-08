Gan Krievijas, gan Ukrainas spēkiem trūkst spēju veikt atsevišķas un izšķirošas karu uzvarošas operācijas un tā vietā abām valstīm ir jāveic vairākas secīgas operācijas ar ierobežotiem darbības mērķiem, kas neatnesīs uzvaru, ber ļauj sasniegt stratēģiskos mērķus, norāda ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) eksperti.