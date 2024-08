Interneta portāls "Meduza" ziņoja, ka vietējie iedzīvotāji tiek lūgti atteikties no videonovērošanas kameru un interneta iepazīšanās vietņu izmantošanas, jo pretinieks tās aktīvi izmanto "informācijas vākšanai".

"Pretinieks masveidā noskaidro IP diapazonus mūsu teritorijā un attālināti pieslēdzas neaizsargātām videonovērošanas kamerām, caurskatot visu – no privātiem pagalmiem līdz ceļiem un stratēģiskas nozīmes trasēm. Sakarā ar to labāk ir nelietot videonovērošanas kameras, ja nav akūtas nepieciešamības to darīt," teikts izplatītajā brīdinājumā.