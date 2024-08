Daži jaunie ukraiņu karavīri atsakās šaut uz ienaidnieku, citiem, pēc komandieru un cīņu biedru sacītā, ir grūti salikt ieročus vai koordinēt pamata kaujas kustības. Daži pat ir aizgājuši no saviem posteņiem, pilnībā pametot kaujas lauku, ziņots "Associated Press" (AP) publikācijā.

Kamēr Ukraina turpina īstenot operāciju Krievijas Kurskas apgabalā, tās karaspēks joprojām zaudē vērtīgās pozīcijas valsts austrumu frontē — tā ir ārkārtīgi negatīva tendence, kurā militārie komandieri daļēji vaino slikti apmācītos jauniesauktos no nesenās mobilizācijas, kā arī to, ka Krievijai ir pārspēks gaisā un kopumā plašāki militārie resursi.

"Daži cilvēki nevēlas šaut. Viņi redz ienaidnieku šaušanas pozīcijā ierakumos, bet neatklāj uguni (..) Tāpēc mūsu vīri mirst," sacīja kāds Ukrainas 47. brigādes bataljona komandieris. "Kad viņi neizmanto ieroci, viņi ir neefektīvi." Šādi novērojumi nāk no komandieriem un karavīriem, kuri runāja ar AP, vēloties palikt anonīmi.

Komandieri saka, ka jauniesauktie ir veicinājuši virkni teritoriālu zaudējumu, kas ļāva Krievijas armijai virzīties uz priekšu, tostarp netālu no Pokrovskas pilsētas, kas ir svarīgs loģistikas centrs. Ja tā kristu, šī sakāve apdraudētu Ukrainas aizsardzību un tuvinātu Krieviju tās izvirzītajam mērķim ieņemt Doneckas apgabalu.

Nesen iesauktie ukraiņi ļoti atpaliek no kaujās rūdītajiem kareivjiem, kas iesaistījās valsts aizstāvēšanā Krievijas pilna mēroga iebrukuma pirmajā gadā. Jaunpienācējiem trūkstot pat minimāla apmācības līmeņa, sacīja komandieri un karavīri no četrām brigādēm, kas aizstāv Pokrovskas apgabalu. Viņi atklāja, ka jāplāno operācijas ar kājniekiem, kuri nespēj šaut uz mērķiem un nav informēti par pamata līmeņa topogrāfiju. Dažiem jauniesauktajiem vienkārši pietrūka ticības militārās vadības sagatavotajiem kaujas plāniem un viņi devās prom no sagatavotajām pozīcijām, norādīja AP sarunu biedri.