Raktuvēs Botsvānā atrasts lielākais dimants vairāk nekā 100 gadu laikā, raksta "Associated Press" (AP).

Dārgakmeni izrādīja Āfrikas valsts prezidents Mokgveeci Masisi. Dimants sver aptuveni puskilogramu, un Masisi bija viens no pirmajiem, kurš to turēja savās rokās. "Man ir paveicies, ka esmu to redzējis savā [dzīves] laikā," norādīja prezidents.