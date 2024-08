Ukraina turpina uzbrukumu Kurskā

ISW ziņoja, ka 22. augustā publiskotie ģeolokācijas dati liecina, ka Ukrainas spēki turpina nelielu virzību uz priekšu uz austrumiem no Sudžas.

Krievijas militārie blogeri ziņoja, ka Ukrainas spēki pavirzījušies uz priekšu arī uz ziemeļaustrumiem no Sudžas gar šoseju R-200 Sudža-Suhodolovku. Krievijas avoti arī apstiprina, ka saņemtas pretrunīgas ziņas par kaujām uz austrumiem no Sudžas netālu no Samorjadovas un Kozirevkas apdzīvotajām vietām, taču šajā teritorijā, iespējams, darbojas mobilas Ukrainas karaspēka grupas.