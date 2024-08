Simtiem Krievijas militāro objektu joprojām atrodas ASV tālas darbības raķešu ATACMS sniedzamības zonā – Ukraina varēt tos iznīcināt, ja Vašingtona atļautu izmantot šo ieroci triecieniem Krievijas teritorijā, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).