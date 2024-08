ABBA dalībnieki ir pieprasījuši, lai Trampa kampaņa nekavējoties dzēstu videoierakstus, kuros redzama šīs grupas hitu, tai skaitā "The Winner Takes It All" un "Dancing Queen", "neatļauta" izmantošana nesen rīkotā mītiņā. Kampaņas veidotāji ar šiem video bija dalījušies tiešsaistē.

Selīnas Dionas komanda nosodīja Trampu par viņas klasiskās dziesmas "My Heart Will Go On" atskaņošanu kampaņas mītiņā šomēnes.

Grupas "Smiths" ģitārists Džonijs Mārs pirms tam šogad bija kritizējis Trampu par šīs grupas hita "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want" atskaņošanu kampaņas mītiņā.