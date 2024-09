Dienvidkorejas galvaspilsēta izsūtīja iedzīvotājiem īsziņas ar brīdinājumu, ka reģionos uz ziemeļiem no Seulas pamanīti objekti, kas varētu būt Ziemeļkorejas gaisa baloni. Pašvaldība ieteica cilvēkiem palikt telpās un uzmanīties no objektiem, kas krīt no debesīm.