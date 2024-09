Jūnijā Bukareste paziņoja, ka nodos vienu no divām aktīvajām "Patriot" sistēmām Ukrainai, ja sabiedrotie to aizstās ar līdzvērtīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Šī sistēma ir viena no piecām, ko NATO valstis pēdējo mēnešu laikā solījās nodot Kijivai.