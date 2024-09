"Okupanti 2024. gada 11. septembrī ap pieciem no rīta zaudēja sakarus ar savu kaujas bortu. Orientējoši pēc trīs stundām krievi sāka meklēšanas-glābšanas operāciju, piesaistot lidmašīnu An-26, kā arī helikopterus Mi-8 un Ka-27. Pusdienlaikā iebrucēji ziņoja vadībai par aviācijas degvielai raksturīgu pleķi jūrā 70 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Tarhankutas raga, bet drīz ieraudzīja arī iznīcinātā Su-30SM atlūzas," teikts paziņojumā.

Par okupantu lidmašīnas pazušanu 11. septembrī jau ziņoja "Telegram" kanāls "Krimas vējš". Lidmašīna pacēlusies no Saki lidostas, lai palaistu raķeti H-31P, bet pazudusi no radariem.

"Su-30SM kopā ar Su-35, atrodoties virs jūras uz ziemeļiem no Sevastopoles, veica raķetes H-31P palaišanu. Su-30SM palaida četras raķetes no sešām pieejamām, (šāva pa torņiem jūrā) un pēc tam pazuda no radaru ekrāniem," rakstīja kanāls.