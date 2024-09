Krievija pērn sākusi ražot jaunu uzbrukuma dronu ar nosaukumu "Garpiya-A1", izmantojot Ķīnā ražotus dzinējus un citas detaļas, atsaucoties uz diviem anonīmiem avotiem no Eiropas izlūkošanas aģentūrām un pieejamajiem dokumentiem, vēsta aģentūra "Reuters".

Vašingtonā bāzētās domnīcas "Center for News American Security" pārstāvis Semjuels Bendets aģentūrai komentējis, ka "Garpiya" ražošana, ja tā eksistence tiks apstiprināta, varētu nozīmēt, ka Krievija palēnām paliek neatkarīgāka no Irānas dronu piegādēm. "Tas varētu liecināt, ka Krievija tagad vairāk var paļauties uz iekšzemes attīstību, kā arī, protams, uz Ķīnu, jo abas puses šajā karā ir atkarīgas no Ķīnas komponentiem dronu ražošanā," komentēja eksperts.