"Esmu redzējis ziņojumus par sauszemes operācijām. Mums par to ir bijušas sarunas ar viņiem; viņi mums ir paziņojuši, ka tās ir ierobežotas operācijas, kas vērstas pret "Hezbollah" infrastruktūru pie robežas," žurnālistiem sacīja Valsts departamenta preses pārstāvis Metjū Millers.

"Mēs izmantosim visus līdzekļus, kas var būt nepieciešami - jūsu spēkus, citus spēkus, no gaisa, no jūras un no sauszemes," sacīja Galants, tiekoties ar Izraēlas karavīriem, kas izvietoti uz valsts ziemeļu robežas.