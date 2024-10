Par to, kā notika uzbrukums, atgādina pirms terorakta gadadienas publicēta dokumentālā filma "The Killing Rouds". Filmā apkopoti necenzēti kadri no šausminošajiem notikumiem uz valsts ceļiem, pa kuriem pārvietojās teroristi, kā arī aculiecinieku un izdzīvojušo stāsti.