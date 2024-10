Salmonds bija Skotijas premjerministrs no 2007. līdz 2014. gadam un Skotu Nacionālās partijas līderis no 1990. līdz 2000. gadam un no 2004. līdz 2014. gadam. Viņš atstāja valdības un partijas vadītāja amatus pēc tam, kad 45% referenduma dalībnieku atbalstīja Skotijas neatkarību, bet 55% nobalsoja pret to.