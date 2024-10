Kampaņas dalībnieki vēlas, lai amerikāņi to novērstu, balsojot pret Trampu.

900 lappušu garā dokumenta priekšvārdā teikts: "Pornogrāfija jāizsludina ārpus likuma. Cilvēkus, kas to producē un izplata, vajag ieslodzīt."

Tramps ir mēģinājis distancēties no šī dokumenta, tomēr to ir uzrakstījuši desmitiem viņa sabiedroto un bijušo viņa administrācijas locekļu. Demokrātu politiķi apgalvo, ka daudzas no dokumentā minētajām nostādnēm atbilst Trampa uzskatiem.