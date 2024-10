"No pirmās kara dienas Gutērreša pozīcija bijusi pilnīgi skaidra – (Krievijas sāktais karš) ir agresija. Krievijas iebrukums Ukrainā pārkāpj ANO statūtus. (..) Bet šis nav parasts samits. To rīko cilvēks, kurš sarīkojis nežēlīgāko karu Eiropā pēc Otrā pasaules kara. Tas ir cilvēks, kurš ikdienā pārkāpj ANO statūtus. Tas ir cilvēks, kas ir veicis agresijas noziegumu. Protams, vizuālais iespaids no tā, ka ANO ģenerālsekretārs spiež viņam (Putinam) roku vai arī sēž ar viņu sarunās, pilnībā rada iespaidu, ka viņš to leģitimizē. Mums tas nav pieņemami. Tas neatspoguļo tās vērtības, kuras mēs uzskatām, ka ģenerālsekretāram ir jāatspoguļo," LTV pauda Braže.