"Vai mēs pieļausim to, ka agresorvalsts gūst labumu no iebrukuma suverēnā valstī? Nē. Tas nedrīkst notikt," sarunā ar Latvijas mediju pārstāvjiem, tostarp portālu "Delfi", Džeksonvilas pilsētā pauda ASV Pārstāvju palātas deputāts Džons Raterfords. Viņš ir pārliecināts, ka Ukrainas uzvara karā pret Krieviju ir ASV interesēs, jo šobrīd to vēl ir iespējams sasniegt, izmantojot amerikāņu naudu, bet neizlejot amerikāņu asinis. Neapturot Putinu Ukrainā, to var nākties darīt citviet, – piemēram, Latvijā, un ar amerikāņu asinīm, tiešs bija politiķis.