Polijas radiostacija "OFF Radio Krakow" pirmdien paziņoja, ka ir izbeigusi eksperimentu, kurā tā īstus žurnālistus bija nomainījusi ar mākslīgā intelekta radītiem raidījumu vadītājiem, izraisot sašutumu valstī.

Vairākas nedēļas pēc žurnālistu atlaišanas "OFF Radio Krakow" pagājušajā nedēļā atsāka darbu, piedāvājot "pirmo eksperimentu Polijā, kurā žurnālisti (..) ir mākslīgā intelekta radīti virtuāli tēli". Krakovā bāzētā radiostacija skaidroja, ka trīs avatāri veidoti tā, lai uzrunātu jaunākos klausītājus, apspriežot tādas tēmas kā kultūra, māksla un sociālie jautājumi, tai skaitā LGBTQ+ kopienas problēmas.

Radiostacijas redaktors Marcins Pulits pirmdien paziņoja, ka šī eksperimenta mērķis bija izraisīt debates par mākslīgo intelektu, un tas ir izdevies. Viņš sacīja, ka bija iecerēts šo eksperimentu turpināt trīs mēnešus, bet tagad nav iemesla to darīt.

"OFF Radio Krakow" solis izpelnījās valsts mēroga uzmanību pēc tam, kad žurnālists un kinokritiķis Mateušs Demskis, kurš vēl nesen stacijā bija vadījis raidījumu, 22. oktobrī publicēja atklātu vēstuli, kurā protestēja pret "darbinieku aizstāšanu ar mākslīgo intelektu".

Demska petīciju parakstīja vairāk nekā 23 000 cilvēku. Viņš arī saņēma zvanus no simtiem cilvēku, no kuriem daudzi ir jaunieši, kuri nevēlas būt šāda eksperimenta objekts.

Demskis strādāja "OFF Radio Krakow" no 2022. gada februāra līdz augustam, kad tika atlaists reizē ar vēl aptuveni desmit radiostacijas darbiniekiem. Viņš sacīja, ka šis solis bija īpaši šokējošs, jo "OFF Radio Krakow" ir nodokļu maksātāju uzturēta sabiedriska radiostacija.