Krievijas uzbrukumu temps pēdējās nedēļās ir pieaudzis, tomēr joprojām vērtējams kā lēns un atbilstošs pozīciju karam nevis straujiem mehanizētiem manevriem, savā ikdienas apskatā par situāciju frontē analizē ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).