Lai gan eksperti spriež, ka tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru, kas nosūtīti palīgā Krievijai , okupantiem būs vien "lielgabalu gaļa" karā pret Ukrainu, turklāt bez izpratnes par mūsdienu karadarbību, no pašu ziemeļkorejiešu perspektīvas tas viņiem ir liels gods un iespēja nopelnīt, kā arī redzēt ārzemes, vēsta aģentūra AP.

"Viņi ir pārāk jauni un nesapratīs, ko tas īsti nozīmē. Viņi to vienkārši uzskata par godu, ka no daudzajiem Ziemeļkorejas karavīriem ir izvēlēti starp tiem, kas dodas uz Krieviju. Bet es domāju, ka lielāka daļa no viņiem, visticamāk, neatgriezīsies dzīvi," komentē 2007. gadā uz Dienvidkoreju pārbēdzis bijušais Ziemeļkorejas karavīrs Lī Vongils.