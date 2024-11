Runājot par kritiku, ko Izraēla ik dienas saņem par tās operācijām Gazas joslā un nu jau arī Libānā, viņa pauda nožēlu par dezinformāciju, kas klaiņo sociālajos tīklos: "Viņi skatās uz to no vienas puses, viņi nav apskatījuši reālo vēsturi un faktus, kāda ir patiesība. Cilvēki vienkārši noskatās video "TikTok" vai "Instagram" un secina: "Ā lūk, kas notiek."."

Uzrunāja dzīvību glābšana

Viņas brigāde pārsvarā esot bāzēta Rietumkrastā, kur darbs esot sadalīts divās daļās: "Mums ir cīņas daļa, kur mēs lielākoties esam izvietoti Rietumkrastā. Mēs veicam operācijas, lai apturētu teroristu uzbrukumus un aizsargātu iedzīvotājus." Savukārt otra daļa ir meklēšana un glābšana. "Piemēram, ja kaut kāda iemesla dēļ sagrūtu ēka, vai tas būtu no kādas raķetes uzlidojuma vai vienkārši sliktas infrastruktūras rezultātā, līdz ar to mēs esam sertificēti glābt cilvēkus no gruvešiem," uzsver IDF kareive.