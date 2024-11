Neatkarīgi no tā, kurš kandidāts uzvarēs ASV preizdenta vēlēšanās, viena vai otra ASV sabiedrības daļa būs ļoti, ļoti neapmierināti, nelaimīgi un dusmīgi, savukārt otri būs tikpat ļoti priecīgi un laimīgi. "Tas būs turpinājums tam, ka ASV ir ārkārtīgi sadalīta, un tas ar šo vakaru nebeigsies," sarunā ar "Delfi" pauda ASV latvietis, "Čikāgas piecīši" mūziķis Armands Birkens. "Nākamajam prezidentam derētu mēģināt kaut kā salāpīt šo valsti. Kā viņi uzvedīsies un kā rīkosies ar pretinieku atbalstītājiem, to neviens nezina – to rādīs laiks un liktenis," saka Birkens, norādot, ka tie, kuri kritizē vienu vai otru kandidātu, ir ļoti dziļi iesakņojušies savā naidā. Viņa ieskatā gan šoreiz nav gaidāma "nekāda lielā dumpošanās" kā tas bija pēc iepriekšējām vēlēšanām 2020. gadā.