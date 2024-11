Viena no idejām ASV nākamā prezidenta Donalda Trampa komandā par to, kā apturēt Krievijas uzsākto karu, esot atlikt Ukrainas dalību NATO uz vismaz 20 gadiem, atsaucoties uz trīs republikānim tuviem avotiem, ziņo laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ).