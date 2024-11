Pentagons nevar apstiprināt ziņas par to, ka Ziemeļkorejas karavīri Krievijā izmanto brīvi pieejamā interneta iespējas, lai lielos daudzumos patērētu pornogrāfiskus materiālus, raksta medijs "Politico".

Pentagona runasvīra teiktais ir atbilde informācijai, ko pirmais sociālajos tīklos publicēja medija "Financial Times" komentētājs Gideons Rahmans – viņš rakstīja, ka Ziemeļkorejas karavīri, izmantojot plašo interneta pieejamību, Krievijā "pārtiek no pornogrāfijas".

Totalitārā Ziemeļkoreja ir viena no pasaules izolētākajam valstīm ar virkni stingru ierobežojumu cilvēkiem, tostarp aizliegumu patērēt no ārvalstīm nākošu informāciju. Līdz ar to salīdzinoši brīvā interneta pieejamība Krievijā ir kaut kas tāds, kas vairumam ziemeļkorejiešu nav pieejama.