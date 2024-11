Atgriezies ne tikai Aukstais karš, atgriezušies arī pastarpinātie militārie konflikti un sadursmes, kas no tā izriet. Krievija faktiski karo ar Rietumu liberālajām vērtībām, un atbalsts palestīniešiem ir viens no instrumentiem Krievijas rokās. Domnīcas "The Washington Institute" Krievijas Tuvo Austrumu politikas pētniece Anna Borščevskaja skaidro, kā haoss kalpo Kremļa interesēm.