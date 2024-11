Tramps konsekventi ir atkārtojis, ka viņa prioritāte ir izbeigt karu un apturēt to, ko viņš uzskata par ASV resursu izsmelšanu militārās palīdzības veidā Ukrainai. Viņš gan nav atklājis, kā to plāno paveikt, un, visticamāk, Tramps no savu padomnieku puses dzirdēs ne vienu vien versiju, kā to izdarīt, pieļauj "BBC".