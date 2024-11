Nelielā salu valsts Taivāna saskaras ar neslēptiem Ķīnas draudiem to okupēt, tāpēc uzmanīgi vēro Krievijas iebrukumu Ukrainā un gatavo savu sabiedrību. Vairāk par to var lasīt "Delfi" reportāžā no Taivānas .

Hu komentāri apstiprina jau iepriekš izskanējušas ziņas par darījumu starp Taivānu un Ukrainu ar ASV starpniecību, ziņo "Forbes". Taivānas MIM-23 HAWK ("Homing All the Way Killer") raķetes, kā arī to palaišanas iekārtas un radari papildina HAWK krājumus, ko Ukraina ir saņēmusi no ASV un Spānijas.