Sevišķi pārsteidzoša bija Geica izraudzīšanās, jo šis kongresmenis no Floridas iepriekš nebija minēts starp ģenerālprokurora amata kandidātiem.

Geics 2023. gada oktobrī Pārstāvju palātā panāca balsojumu par spīkera atcelšanu. Pārstāvju palātas spīkers republikānis Kevins Makartijs tika gāzts no amata, ko panāca labējā spārna republikāņi, kas bija neapmierināti ar viņa sadarbību ar demokrātiem. Tā bija pirmā spīkera gāšana Pārstāvju palātas 234 gadus ilgajā vēsturē.

Pārstāvju palātas republikāņu privātā sanāksmē trešdien tās dalībnieki sākumā uztvēra ziņu par Geica nominēšanu kā joku, līdz saprata, ka Tramps to domājis nopietni.

Republikāņu kongresmenis Makss Millers sacīja reportieriem, ka sanāksmes dalībnieku šoks vairāk atspoguļoja atvieglojumu par to, ka Geics vairs nebūs Pārstāvju palātā, kur viņš gadiem uzkurināja partijas iekšējos konfliktus.

Neilgi pirms Geica nominēšanas Tramps apstiprināja, ka ir izraudzījies senatoru Marko Rubio valsts sekretāra amatam. Rubio, kurš no Trampa kritiķa ir kļuvis par viņa kvēlu atbalstītāju, būs pirmais latīņamerikānis šajā amatā. Viņš ir pazīstams ar asu nostāju pret Ķīnu, Kubu un Irānu.

Geberda, kas bijusi Demokrātu nacionālās komitejas vicepriekšsēdētāja no 2013. līdz 2016. gadam un Pārstāvju palātas locekle no šīs partijas no 2013. gada 3. janvāra līdz 2021. gada 3. janvārim, 2022. gada oktobrī pameta Demokrātu partiju un pagājušajā mēnesi pievienojās Republikāņu partijai. Geberda šogad atbalstīja Trampu, palīdzot viņam sagatavoties debatēm pret Kamalu Herisu.