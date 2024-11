Satīras portāls "The Onion" izsolē iegādājies konspirācijas teoriju izplatītāja Aleksa Džounsa portālu "InfoWars", vēsta CNN.

Šāda iespēja portālam pavērās, jo "InfoWars" kopā ar citiem Džonsa īpašumiem tiek izsolīti, lai segtu no viņa piedzīto kompensāciju Sandija Huka pamatskolas slaktiņa upuriem un viņu ģimenēm. 49 miljonus ASV dolāru lielo kompensāciju no Džounsa piedzen, jo viņš savus raidījumos un portālos regulāri izplatīja melus, ka šāds slaktiņš nav noticis, bet cietušie un to ģimenes ir tā dēvētie "krīzes aktieri".