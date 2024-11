Phenjana augustā pirmoreiz demonstrēja savus kamikadzes dronus. Eksperti uzskata, ka to ražošana var būt saistīta ar valsts padziļināto aizsardzības aliansi ar Maskavu.

Ziemeļkoreja var būt ieguvusi šo dronu tehnoloģijas no Krievijas, kas savukārt tās iegādājusies no Irānas, kura tiek turēta aizdomās par šo tehnoloģiju nozagšanu no Izraēlas.