"No kuriem divus es redzu, bet vienu neredzu. Viens no virzieniem ir Ķīna. Šī komanda ir ļoti spēcīgi pret Ķīnu, apņēmības pilni sakārtot visas ar Ķīnu saistītās lietas. Otrā iezīme – Izraēla, viņi noteikti ir par Izraēlu un palīdzēs šai valstij simtprocentīgi. Trešā, ko es neredzu, ir Ukraina. Neredzu arī īpaši Krieviju, bet Ukrainu neredzu vispār. Ukraina nav ASV prioritāte, un ar to mums jārēķinās, Ukrainas jautājums ir tikai trešajā vietā. Jāgaida janvāris, ko Tramps darīs, bet izskatās, ka konfliktu tiešām nāksies iesaldēt," analizēja Rajevs.