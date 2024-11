Ukraiņu karavīri notriekuši astoņus no 11 droniem, ko Krievija naktī uz pirmdienu raidījusi uz Ukrainu, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

"Naktī uz 18. novembri ienaidnieks uzbruka Sumu apgabalam ar divām ballistiskajām raķetēm "Iskander-M" no Voroņežas apgabala un vadāmo aviācijas raķeti H-59 no Kurskas apgabala gaisa telpas. No Kurskas apgabala ienaidnieks palaida arī 11 "Shahed" tipa trieciendronus un neidentificētus dronus," paziņoja Gaisa spēki.