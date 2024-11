Ukrainai ir jāuzvar karā, kuru pret to sāka Krievija , jo pretējā gadījumā Krievijas diktators Vladimirs Putins neapstāsies, radot tiešu apdraudējumu Rietumvalstīm, otrdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rute.

Rite atgādināja, ka Krievija Ukrainas Krimas pussalu anektēja 2014. gadā, pēc tam sākās karš, un visaptverošs Krievijas iebrukums Ukrainā sākās 2022. gada februārī – pirms 1000 dienām. "Es nevarētu būt lepnāks par to, ko uzvarai ir izdarījusi Ukraina, kas ir četras reizes mazāka, kuras ekonomika ir tikai 25% no Krievijas ekonomikas apmēra. Mēs Rietumos un citas pasaules valstis bijām gatavi dot Ukrainai to, kas tai bija nepieciešams, lai uzvarētu un nepieļautu Putina uzvaru," sacīja NATO ģenerālsekretārs.