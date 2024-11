Pētnieki no visām identificētajām viltus ziņām gadu ilgā periodā no 2023. gada augusta līdz 2024. gada augustam, atlasīja tās, kas veltītas Eiropai. No šīm aptuveni 100 ziņām, jeb trešdaļas no kopējā skaita, aprēķināts, ka 43% ziņu veltītas Polijai, 44% Krievijas iebrukumam Ukrainā, bet 10% sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju. No šīm ziņām izkristalizēti trīs galvenie propagandas naratīvi.