Glābēji "Delfi" ziņoja, ka informācijas par cietušajiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nav. No divstāvu mājas tika evakuēti 12 cilvēki.

Sākotnējā informācija liecina, ka nokritusī lidmašīna pieder uzņēmumam DHL. Lidmašīna bija ceļā no Leipcigas, Vācijā, un to ekspluatēja uzņēmums "SWIFT Air". DHL šo lidmašīnu nomā.

Kā informē Latvijas Civilās aviācijas aģentūra, Viļņas lidostas darbs nav apturēts, bet ir gaidāma atsevišķu reisu kavēšanās. Lietuvas Nacionālais sabiedrības veselības centrs (NSVC) aicina personas, kas atrodas netālu no negadījuma vietas, uzmanīties no dūmiem. Personām, kas dzīvo tuvāk ugunsgrēka vietai, NVSC iesaka izvairīties no uzturēšanās ārā un, ja iespējams, pārliecināties, ka visi logi, ventilācijas atveres un durvis ir aizvērtas.