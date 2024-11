Sociālajos tīklos sācis cirkulēt video, kurā militārā apģērbā tērpies vīrietis sevi identificē kā 22 gadus veco Džeimsu Skotu Rīsu Andersonu un stāsta, ka agrāk dienējis Lielbritānijas armijā pēc kā pierakstījies, lai cīnītos Ukrainas Starptautiskajā leģionā, kas, galvenokārt, sastāv no ārvalstu brīvprātīgajiem.

Viņš kamerai stāsta, ka britu armijā bijis "tikai ierindnieks", "signālists": "Kad es aizgāju (..) tiku atlaists no darba, es pieteicos Starptautiskā leģiona mājaslapā. Es tikko visu biju zaudējis. Es biju zaudējis darbu. Mans tēvs bija cietumā, es to [ziņas par karu] redzēju pa televizoru. Tā bija stulba ideja."

Vīrieša tēvs britu laikrakstam "Daily Mail" komentējis, ka bijis "pilnīgā šokā" no dēla komandiera uzzinot, ka vīrietis ticis sagūstīts. Tēvs komentējis: "Viņš gribēja tur doties, jo uzskatīja, ka dara to, kas ir pareizi. Viņš bija pilnībā pret to, kas notiek ar ukraiņu tautu."