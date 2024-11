Trauksmes signāls saņemts pēcpusdienā pēc vietējā laika no kuģa "Sea Story", kas bija devies no ceļa no Mersā el Alemas ostas svētdienā. Brauciens bija plānots piecu dienu garumā. Uz kuģa atradās 31 pasažieris, kā arī 14 apkalpes darbinieki.