Seulas tiesa otrdien paziņoja, ka Dienvidkorejas vīrietim piespriests nosacīts cietumsods par to, ka viņš apzināti pieņēmās svarā par vairāk nekā 20 kilogramiem, lai izvairītos no stingrākas lomas obligātajā militārajā dienestā, raksta "Associated Press" (AP).