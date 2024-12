Ietekmīgs pat aiz restēm

Bijušais Pakistānas premjerministrs Hans aiz restēm atrodas nu jau vairāk nekā gadu. Politiķim izvirzītas vairāk nekā 100 apsūdzības, sākot ar korupciju, valsts noslēpumu izpaušanu, vardarbības izraisīšanu valstī un beidzot ar nelegālām laulībām. Piecās no šīm apsūdzībām Hans ir attaisnots, tomēr joprojām atrodas cietumā. Viņaprāt, visas šīs apsūdzības ir politiski motivētas un nākušas no militārpersonām un pašreizējās valdības ar mērķi atturēt viņu no varas.