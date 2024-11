Trešdienas vakarā ienaidnieks palaida bezpilota lidaparātus, bet tuvāk rītam debesīs pacēlās septiņi stratēģiskie bumbvedēji Tu-95MS, no kuriem tika palaistas spārnotās raķetes. Piecos no rīta krievi no kuģim Melnajā jūrā izšāva raķetes "Kalibr".