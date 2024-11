ASV prezidenta Džo Baidena administrācija, visticamāk, nepaspēs piegādāt Ukrainai solīto vairāku miljardu dolāru palīdzību pirms Donalda Trampa inaugurācijas 20. janvārī, trešdien vēstījis laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ), atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām.

Administrācijai ir atlikuši mazāk nekā divi mēneši, lai izmantotu gandrīz septiņus miljardus dolāru, kas ir daļa no lielākas 61 miljarda dolāru militārās palīdzības paketes, ko Kongress pēc ilgām diskusijām apstiprināja aprīlī. Finansējums ļauj Pentagonam sūtīt ieročus Ukrainai arī no saviem krājumiem, tomēr ieroču deficīts pēdējos mēnešos ir ierobežojis to, cik daudz ASV var nosūtīt.