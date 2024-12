Denied entry into Lithuania due to their responsibility for human rights abuses:

Bidzina Ivanishvili

Vakhtang Gomelauri

Shalva Bedoidze

Ioseb Chelidze

Aleksandre Darakhvelidze

Giorgi Butkhuzi

Zviad Kharazishvili

Mileri Lagazauri

Mirza Kezevadze

Vaja Siradze

Teimuraz Kupatadze