Lidosta atrodas aptuveni 100 kilometrus no Ukrainas robežas un tai ir liela nozīme militāro kravu transportēšanā, kā arī medicīniskā evakuācijā, par ko atbild Norvēģija, norādīja Grams, piebilstot, ka vairākas NATO valstis pārmaiņus nodrošina Polijas gaisa telpas aizsardzību.

Pašreiz lidostā atrodas ASV karavīri un to aizsargā pretgaisa aizsardzības sistēma "Patriot". Arī Vācija pagājušajā mēnesī paziņoja, ka gada sākumā pārvietos "Patriot" sistēmas uz Polijas dienvidaustrumiem.

Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs platformā "X" pateicās Norvēģijai: "No decembra mūsu robežu drošība tiks vēl vairāk pastiprināta. Četri norvēģu F-35 un to pretgaisa aizsardzības sistēmas aizsargās mūsu telpu un NATO austrumu flangu. Liels paldies mūsu sabiedrotajiem no Norvēģijas!"