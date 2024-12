Operācijā tiek izmantota valdības politika, saskaņā ar kuru Irāka piešķir mazutu asfalta rūpnīcām par ļoti subsidētām cenām un ietver uzņēmumu, grupu un personu tīklu Irākā, Irānā un Persijas līča valstīs, liecina piecu cilvēku un trīs Rietumu izlūkdienestu ziņojumi. Saskaņā ar shēmu katru mēnesi no rūpnīcām tiek novirzīts no 500 000 līdz 750 000 metrisko tonnu mazuta, ieskaitot mazutu ar augstu sēra saturu, kas atbilst 3,4 miljoniem līdz 5 miljoniem barelu naftas, un lielākoties tiek eksportēts uz Āziju, sacīja divi no avotiem.

Irāna savu kaimiņvalsti un sabiedroto Irāku uzskata par ekonomisku "plaušu", un tai ir ievērojama militāra, politiska un ekonomiska ietekme, pateicoties spēcīgajiem šiītu kaujiniekiem un politiskajām partijām, kuras atbalsta Teherāna. Tā arī iegūst valūtu no Irākas, izmantojot eksportu, un izvairās no ASV sankcijām, izmantojot Bagdādes banku sistēmu, saka Irākas un ASV amatpersonas.

No diviem galvenajiem ceļiem, pa kuriem mazuts tiek izvests no Irākas, viens ietver tās sajaukšanu ar līdzīgu produktu no Irānas un tās uzdošanu par pilnībā Irākas izcelsmes, palīdzot Teherānai izvairīties no bargajām ASV sankcijām enerģijas eksportam, sacīja pieci avoti. Otrs ir saistīts ar mazuta eksportu, kas sākotnēji bija paredzēts subsīdiju programmai, izmantojot viltotu dokumentāciju, lai maskētu tās izcelsmi.