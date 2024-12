Sieviete pazuda 2023. gada 11. novembrī, kad ar Turetu devās iegādāties izlaiduma tērpu. Vēlāk tajā pašā vakarā viņš Čečetinu sadūra vairāk nekā 70 reizes un bijušās draudzenes ķermeni ietina plastmasas iepakojumā un iemeta grāvī provincē uz ziemeļiem no Venēcijas. Slepkava pēc tam metās bēgt un nedēļu vēlāk, kad tika atrasts sievietes līķis, Tureta tika arestēts Vācijā. Plašāk par slepkavību iespējams lasīt šeit .

Pēdējā gada laikā par slepkavību ir parādījies ļoti daudz jaunu detaļu, veidojot priekšstatu par ārkārtīgi nomocītu sievieti, kuru vajāja viņas bijušais draugs, atsakoties samierināties ar abu attiecību pārtraukšanu. Piemēram, fakts, ka vīrietis bija iepriekš uzrakstījis slepkavības plānu, kurā bija iekļauts saraksts ar visu, ko viņam vajadzēja, lai to paveiktu. Pats Tureta norādījis, ka kopš jaunā sieviete no viņa izšķīrās, viņš katru dienu pavadījis cerot atsākt attiecības: "Es nejutos tā it kā es varētu pieņemt kādu citu iznākumu."