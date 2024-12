Operācijā tika iesaistīti stratēģiskie bumbvedēji B-52, iznīcinātāji F-15 un uzbrukuma lidmašīnas A-10. "Visiem grupējumiem Sīrijā ir jāsaprot, ka mēs sauksim tos pie atbildības, ja tie jebkādā veidā sadarbosies ar "Daesh" vai atbalstīs to," teica CENTCOM komandieris Maikls Kurilla.

Iepriekš ASV prezidents Džo Baidens Asada režīma krišanu Sīrijā nosauca par "fundamentālu taisnīguma aktu" un vienlaikus "riska brīdi". ""Daesh" mēģinās izmantot situāciju un aizpildīt radušos vakuumu. Mēs to nepieļausim," viņš sacīja uzrunā Baltajā namā, piebilstot, ka daži no grupējumiem, kas gāza Asadu no varas, ir bijuši saistīti ar terorismu un cilvēktiesību pārkāpumiem.