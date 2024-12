Straujais prezidenta Bašara al Asada režīma sabrukums Sīrijā, kuru Kremlis ir atbalstījis jau kopš 2015. gada, ir stratēģiski politiska sakāve Krievijai un tā ir iesviedusi Maskavu krīzē, secinājuši ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.