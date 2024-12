Izraēla ir veikusi triecienus iespējamām ķīmisko ieroču noliktavām un tāla darbības rādiusa raķetēm Sīrijā, lai novērstu to nonākšanu naidīgu spēku rokās, pirmdien paziņoja ārlietu ministrs Gideons Sārs.

Izraēla ir atzinīgi novērtējusi Sīrijas diktatora Bašara al Asada, kurš bija Irānas atbalstītā Libānas kaujinieku grupējuma "Hizbollah" galvenais sabiedrotais, krišanu, vienlaikus paužot bažas par to, kas notiks tālāk. Izraēla apgalvo, ka tās spēki uz laiku ieņēma ar 1974. gada vienošanos noteikto buferzonu Sīrijas iekšienē pēc tam, kad Sīrijas karaspēks haosa apstākļos atkāpās.

Sārs nesniedza detalizētāku informāciju par to, kad un kur notika triecieni.

Ziņu aģentūras "Associated Press" žurnālists Damaskā ziņoja, ka svētdien tika veikti gaisa triecieni Mezes militārās lidostas rajonā uz dienvidrietumiem no galvaspilsētas. Lidosta jau iepriekš ir bijusi Izraēlas gaisa triecienu mērķis, taču nebija skaidrs, kas veica jaunāko triecienam.

Sīrija piekrita atteikties no ķīmisko ieroču krājumiem 2013. gadā pēc tam, kad Asada valdība tika apsūdzēta par uzbrukuma sarīkošanu netālu no Damaskas, kurā tika nogalināti simtiem cilvēku. Tomēr tiek uzskatīts, ka tā ir paturējusi daļu ieroču un turpmākajos gados tika apsūdzēta par to atkārtotu izmantošanu.