Tāpat Hamenei trešdien, 11. decembrī, publicētajos komentāros netieši vainu uzvēlis arī Turcijai sīriešu nemiernieku ofensīvā, kas ar pavisam nelielu pretestību nedēļas nogalē no valsts ziemeļaustrumiem sasniedza Damasku.

Kā norāda medijs, Hamenei padomnieks reiz Sīriju raksturojis kā "zelta gredzenu" ķēdē, kas savieno Irānu ar tās partneri no Libānas – teroristu grupējumu " Hezbollah ". Līdz ar Asada režīma gāšanu un postošo karu ar Izraēlu, eksperti apgalvojuši, ka Irānas sabiedroto alianse nu ir kļuvusi vāja.

Līdzīgu analīzi attiecībā uz kādu citu Asada režīma sabiedroto nedēļas nogalē publicēja ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW). Domnīcas analītiķi norādīja, ka straujais režīma sabrukums ir stratēģiski politiska sakāve Krievijai un tā ir iesviedusi Maskavu krīzē.