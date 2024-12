Vairākas nedēļas pirms prezidenta Bašara al Asada režīma gāšanas Sīrijas nemiernieki no Kijivas saņēmuši dronus, kā arī citu slēptu atbalstu no Ukrainas izlūkdienestu darbiniekiem, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, trešdien ziņoja laikraksts "The Washington Post".

Kijivas nodrošinātā palīdzība pirms četrām līdz piecām nedēļām nosūtīta centienos vājināt Krieviju un tās sīriešu sabiedrotos reģionā, "The Washington Post" uzzināja no avotiem.

Kā norāda medijs "The Business Insider", ziņojumi par ukraiņu atbalstu sīriešu nemierniekiem saskan ar iepriekš ziņotiem Ukrainas centieniem graut Krievijas ietekmi ārvalstīs. Gada sākumā laikraksts "The Kyiv Post" publicējis videomateriālus, kuros it kā bijusi redzama Ukrainas specvienība, kas pratinājusi krievu algotņus Sudānā, un īpašo uzdevumu vienības, kas it kā cīnījušās kopā ar Sīrijas nemierniekiem pret Krievijas algotņiem un Asada spēkiem.